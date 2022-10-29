Безліч хітів артистки написано російською, тому зараз вона їх не виконує.

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала свою принципову позицію щодо мовного питання. Так, прямо зі сцени на одному зі своїх концертів зірка заявила, що від російськомовних хітів вона відмовляється.

Тіна неодноразово виступала на важливих світових майданчиках і брала участь у благодійних турах на підтримку України протягом останніх восьми місяців. Однак знаменитість каже, що жодного разу за цей час не заспівала російською. Хоча раніше всі її знакові композиції були саме російською мовою. Наприклад, Культова "Выше облаков", "Сдаться ты всегда успеешь", "Скандал" та інші.

"Це мій крок. Я відмовилася від всіх своїх пісень, які були російською мовою. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Це моя пряма заява. Я розумію, що були надзвичайно, можливо, вами улюблені пісні. Пісні, які втішили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", - сказала артистка зі сцени.

Пізніше зірка розповіла, що її російськомовний репертуар викликав різні коментарі від публіки, але вона прийняла рішення і не збирається його міняти.

"Багато дискусій і заперечень або підтримки з цього приводу. Це мій шлях, Мій вибір. Йдемо до перемоги разом у всьому. А після вже побачимо що і як. Я не соромлюся минулого, помилок не існує. Різниця думок - це різноманітність", - сказала Тіна Кароль.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль відповіла, чи можна пробачити артистів, які розкаялися за співпрацю з РФ. Співачка вважає, що всі виправдання, які шукають зірки після роботи в РФ - "маячня".

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