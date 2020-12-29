Модель відпочиває в Ріо-де-Жанейро.

Відома модель Тіна Кунакі опублікувала в Instagram фото з відпочинку в Ріо-де-Жанейро.

На знімку модель позує в роздільному жовтому купальнику, сидячи на шезлонгу. Також Тіна одягла синю кепку. Варто відзначити, що у Кунакі красива фігура. Вона швидко повернулася у форму після народження дитини.

Хто така Тіна Кунаки:

Тіна Кунакі народилася в французькому місті Тулузі в 1997 році

Сьогодні Тіна є представницею декількох найвідоміших модельних будинків Європи, серед яких Dior і Louis Vuitton

У 2018 році Тіна стала дружиною відомого французького актора Венсана Касселя

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Автор: Діана Могилєвич