Модель показала пікантне фото / instagram.com/tinakunakey
Відома модель Тіна Кунакі опублікувала в Instagram фото з відпочинку в Ріо-де-Жанейро.
На знімку модель позує в роздільному жовтому купальнику, сидячи на шезлонгу. Також Тіна одягла синю кепку. Варто відзначити, що у Кунакі красива фігура. Вона швидко повернулася у форму після народження дитини.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/tinakunakey
Хто така Тіна Кунаки:
- Тіна Кунакі народилася в французькому місті Тулузі в 1997 році
- Сьогодні Тіна є представницею декількох найвідоміших модельних будинків Європи, серед яких Dior і Louis Vuitton
- У 2018 році Тіна стала дружиною відомого французького актора Венсана Касселя
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