У співачок дуже схожі обкладинки до їхніх треків.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов звернув увагу на обкладинку Тіни Кароль до її нової пісні "Не святі". За його словами, він помітив схожість з обкладинкою Ані Лорак до її пісні "Я жива".

"Тіно, поясни, це вийшло випадково або ти "випадково" надихнулася? Хотіла зробити як краще, а вийшов трохи плагіат. Ну, занадто схоже. Я не кажу, що це спеціально, я не знаю. Можуть бути схожості, тому що в музиці всього сім нот, у фотографів теж є своє розуміння, як потрібно створювати фотопродукт. Але перевіряйте, хоч трохи моніторьте. А то виглядає так, ніби полінувалася або, м'яко кажучи, надихнулася (Ані Лорак, - УНІАН)", - сказав Беспалов на своєму YouTube-каналі.

Варто відзначити, що обкладинки Кароль і Лорак дійсно схожі. Обидві співачки сфотографовані крупним планом із закритими очима. Більш того, у них зроблений макіяж в одній колірній гамі.

Однак незважаючи на цю ситуацію з обкладинкою, Беспалов все ж похвалив Кароль за новий трек і сказав, що додав його в свій плейлист.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль спокусила новою піснею про "грішне" кохання. Шанувальники вже встигли оцінити новий трек артистки.

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