Телеведуча показала їхнє спільне фото.

Опальна співачка і телеведуча Регіна Тодоренко показала фото зі своїм батьком після того, як у пісні "Он за мной" попросила не дзвонити їй.

Так, після хейту на свою адресу через мовчання про війну в Україні Тодоренко випустила пісню "Он за мной", в якій співала про те, що дуже кохає свого чоловіка-росіянина Влада Топалова, що не повернеться на батьківщину (в Одесу, - УНІАН), і попросила свого батька їй більше не дзвонити.

Ймовірно, чоловік переживав за дочку, яка останні роки живе і працює в Росії, і хотів, щоб вона повернулася в рідну домівку після початку повномасштабного російського вторгнення. Однак Регіна вирішила залишитися з чоловіком і дітьми.

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Зараз же, після тривалого мовчання як про війну, так і про батьків, які ховаються від російських бомб в Одесі, зрадниця Тодоренко вирішила показати спільне фото з батьком.

"Па, люблю всім серцем! Спасибі тобі за твоє велике любляче серце", - підписала фото Регіна.

Нагадаємо, раніше ведучий Слава Дьомін звернувся за допомогою до екстрасенса, щоб з'ясувати, чи планує Регіна Тодоренко повертатися на батьківщину.

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