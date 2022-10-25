Слава Дьомін висловився про опальну телеведучу.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко наполегливо продовжує мовчати про війну в Україні, прикриваючись різними політичними поглядами з чоловіком-росіянином, але розривати всі зв'язки з батьківщиною вона також не планує.

Про це розповів ведучий Слава Дьомін у своїй програмі "СлаваПРО".

Питання про потенційне повернення Регіни Тодоренко дуже цікавить українців, адже вони не хочуть бачити її на батьківщині після такої зради. Тому Слава Дьомін вирішив звернутися за допомогою до екстрасенса Людмили Хомутовської, яка запевнила, що Тодоренко не планує розривати всі зв'язки з Україною і ще може повернутися.

Варто відмітити, що, поки Тодоренко спокійно живе і працює в Росії, народжує дітей, її батьки, що живуть в Одесі, ховаються в укриттях від російських бомб.

Регіна Тодоренко: позиція по війні

Співачка досі мовчить про війну в рідній Україні. Більш того, вона говорила, що не хоче влазити в політичні теми.

Також Тодоренко нещодавно випустила пісню "Он за мной", в якій попрощалася зі своїми рідними з Одеси. Вона заспівала про кохання до чоловіка Влада Топалова і попросила батька більше їй не дзвонити. Також у пісні вона заявила, що на батьківщину не повернеться.

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