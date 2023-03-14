Він не хотів зіткнутися з Ніколь Кідман.

Американський актор Том Круз не з'явився на церемонії нагородження премією "Оскар", оскільки не хотів зустрітися з колишньою дружиною Ніколь Кідман, яка була присутня на премії.

За даними джерела видання Daily Mail, Круз відмовився їхати на "Оскар", незважаючи на те, що фільм "Топ Ган: Маверік" з його участю був номінований в шести номінаціях.

"Тома не було там, тому що там була вона, і він не хотів зіткнення", – сказало джерело.

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Зазначимо, Ніколь Кідман була другою дружиною Тома Круза. Вони перебували у шлюбі з 1990 по 2001 рік. У них є двоє прийомних дітей - дочка і син.

Познайомилися вони на зйомках фільму "Дні грому". У них буквально відразу почався бурхливий роман, який швидко переріс у шлюб. Однак під час зйомок фільму "Ванільне небо" Круз закохався в Пенелопу Крус. Саме вона стала причиною розставання актора і Кідман.

Але і з Пенелопою у нього не склалися стосунки. Після їхнього розставання Том закрутив новий роман і ще раз одружився. Однак і тут на нього чекав розрив.

Нагадаємо, Кейт Уінслет на зйомках "Аватара 2" побила рекорд Тома Круза.

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