Кейт Уінслет пробула під водою без дихання більше семи хвилин.

Англійська актриса Кейт Уінслет, здається, заради ролі і зйомок у фільмах готова на багато що, навіть побити рекорд своїх колег. Під час зйомок "Аватара 2" їй довелося перебувати під водою без дихання більше 7 хвилин. Якщо бути точними, то вона зуміла затримати дихання на 7 хвилин 14 секунд.

Таким чином вона побила рекорд Тома Круза, який не дихав 6 хвилин на зйомках бойовика "Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв" 2015 року.

"Бідний Том. Я маю на увазі, що я зовсім не знаю Тома, я ніколи не зустрічала його в своєму житті, але впевнена, що йому набридло слухати цю історію про те, як я побила його рекорд", - цитує Вінслет видання USA Today.

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Фільм "Аватар: Шлях води"

На другу частину історії від Джеймса Кемерона глядачі чекали близько 13 років. Науково-фантастичний фільм, перша частина якого зібрала майже 3 мільярди доларів касових зборів, в Україні стартував у прокаті з 15 грудня.

"Аватар: шлях води" вважається одним з найбільш очікуваних фільмів 2022 року. Раніше УНІАН вже повідомляв, чим здивує продовження легендарної історії і чи варто йти на 3-годинний фільм в кінотеатр.

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