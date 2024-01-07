За словами Тоні, зараз вона хоче пожити для себе.

Співачка Тоня Матвієнко дала велике інтерв'ю Олексію Суханову, в якому розповіла і про своє особисте життя. Дівчина зізналася, що після народження двох дітей вирішила зупинитися на поліпшенні демографічної ситуації в країні.

Матвієнко розповіла, що зараз у неї інші пріоритети. Раніше, за її словами, з дітьми їй допомагала покійна мама - Ніна Митрофанівна, а зараз вона залишилася без допомоги і підтримки.

Крім того, Тоня зазначила, що їй вже за 40, тому про поповнення в родині вона точно більше не замислюється.

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"Одразу кажу "ні". Я вже не така молода, це дуже важко і відповідально. Ні з ким дітей залишати. Раніше мама була з Ніною. Ні, ні, ні. Я не домашня, мені кудись треба їхати. Ні, ніякі діти. Я своє вже, все, вистачить. Це ж здоров'я, мені вже за 40", - сказала Тоня.

Що стосується чоловіка Тоні - Арсена Мірзояна, то він, за словами артистки, теж більше не хоче дітей. Відомо, що у нього є два сини від першого шлюбу і дочка, яка народжена в шлюбі з Матвієнко.

"Він не захоче. Це ж треба всіх їх забезпечувати, це ж не іграшки. Це відповідальність. Досить. Треба про себе трохи подумати. Я тоді розвалюся, якщо буде ще одна дитина. Дайте мені зібратися. Волосся випадає, я худну кожен день", – додала Матвієнко.

До слова, у Матвієнко також є дочка від попередніх стосунків. Уляні вже 25 років. А Ніні, яку Тоня народила в шлюбі з Мірзояном, вже 7.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко чесно зізналася, чому її старша дочка жила з батьком.

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