25-річна Уляна багато років мешкає окремо від мами.

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто заговорила про стосунки зі старшою донькою. Співачка зізналася, що вона взагалі мама-контролер. Їй подобається бути в курсі всіх справ своїх доньок. Однак, якщо з молодшою Ніною це вдається, то з Уляною такий варіант не проходить.

"Старшій уже 25, я не можу вже її контролювати та щось там їй розповідати, як жити. Це вже моя подруга. У нас такі стосунки", – розповіла зірка на шоу "33 запитань".

Проте подружками вони стали не так давно. Справа в тому, коли Матвієнко розлучилась з першим чоловіком, донька забажала жити зі своїм батьком. Тоня тоді брала участь у вокальному шоу, а родина колишнього переконала Уляну, що у мами на неї банально не буде вистачати часу. Співачка не хотіла втрачати зв’язок з дівчинкою і з часом стала для неї найкращою подругою.

Зараз у жінок все добре, вони багато часу проводять разом. Також Матвієнко додала, що її секретом гарного материнства є безмежна любов до дітей, постійна підтримка, допомога у будь-яких періодах життя та душевні розмови про все на світі, як було і з її мамою.

Нагадаємо, нещодавно Тоня поховала свою маму – співачку Ніну Матвієнко. Її серце перестало битися на 75-му році життя.

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