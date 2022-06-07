У перший клас дівчинка пішла зараз, а не у вересні, як це прийнято в Україні.

Молодша дочка Тоні Матвієнко Ніна пішла в школу у Великобританії. Туди співачка поїхала зі своєю сім'єю після того, як Київ та інші міста України почали обстрілювати росіяни. Про те, що у дівчинки почався навчальний рік, Антоніна повідомила в Instagram-блозі і опублікувала фото дитини в шкільній формі.

"Перша "вересня" Ніни Матвієнко-молодшої. Сьогодні Ніна вперше переступила поріг школи. На жаль, рано. Відсвяткуємо перший навчальний день у Великій Британії. Ми знаємо, що ми тут тимчасово, проте дитина повинна рухатися вперед, пізнавати світ, дізнаватися щось нове.

Сьогодні ми з Ніною переживаємо великий стрес, тому що зіткнулися з чимось новим. Вдячна всім, хто дав нам притулок і допомогу в новій країні. Вірю, що 1 вересня Ніна, як і всі діти з різних куточків нашої країни, переступатимуть поріг школи на території вільної, незалежної та непереможної України!",- написала Антоніна.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко розплакалася в ефірі, згадуючи про короткочасну зустріч з чоловіком.

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