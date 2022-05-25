Арсен Мірзоян допомагає військовим приганяти машини з-за кордону.

Українська співачка Тоня Матвієнко згадала, як їй вдалося зустрітися зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном у Німеччині. Виконавиця там давала благодійний концерт, а її чоловік був проїздом, коли купував за кордоном автомобіль для українських військових. Зворушливою історією зірка поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Тоня сказала, що не розраховувала на візит Арсена, проте відправила йому свою геолокацію. Коли побачила чоловіка, була неймовірно рада. Парі вдалося провести разом цілий день, проте потім був болючий момент розлуки.

"Я йому кажу: "Боже, краще б ти не приїжджав". Це такі муки - прощатися. У мене все прекрасно, але так само дуже важко. Найголовніше, що ми живі і здорові", - сказала Матвієнко. Артистка не стримала сліз.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко вперше з 25 лютого зустрілася з донькою та онуками.

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