Зараз зірка живе у Великобританії зі своїми доньками.

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, що зараз її сім'я переживає непрості часи. Складнощі через те, що вони з чоловіком абсолютно не заробляють, так як зараз практично всі зірки дають тільки безкоштовні благодійні концерти. Деталями Матвієнко поділилася в інтерв'ю "24 каналу".

"Заробітку немає. Мене часто запитують, чому я за кордоном. У нас вдома троє артистів. Чоловік переживає, каже, що не знає, як буде потім. Я хочу повертатися, але Арсен каже не поспішати. У нас великий будинок, він не знає, чи вдасться в цьому році опалювати його, як буде з цим", - зізналася Тоня.

Вона підкреслила, що у них з чоловіком немає бізнесу або ще якогось стороннього джерела доходів, тому коли ситуація з грошима стабілізується - передбачити складно.

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"Роботи немає, треба їсти, оплачувати комунальні послуги, просто виживати. Тому я і поїхала до Британії, отримую тут допомогу. Не знаю, як би ми ще виживали. Якби чоловік був на який-небудь державній службі, чи мав бізнес, то інша справа. У нас з Арсеном немає бізнесу. Ми всі вкладали в наші пісні, кліпи. Як буде далі - не знаю", - додала артистка.

Куди поїхала Тоня Матвієнко

У перші дні після повномасштабного вторгнення артистка зі своїми доньками поїхала до родичів у Португалію. Звідти вони виїхали до Німеччини, а вже потім - до Великобританії. Там молодша дочка Тоні Матвієнко Ніна пішла в перший клас. Сім'я живе на фінансову допомогу для біженців від держави.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян розповів, чому свариться з Тонею Матвієнко.

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