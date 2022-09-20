Під час повномасштабної війни з'явилися чутки про їхнє розлучення, проте подружжя їх спростувало.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка Тоня Матвієнко зі своєю мамою і дочкою поїхала за кордон. Незадовго після цього з'явилися чутки про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном, який залишився на Батьківщині.

"Це все через жовту пресу. Все це підхопили ЗМІ. Якби я розлучилася, то я б сказала", - прокоментувала Тоня Матвієнко.

Арсен Мірзоян зізнався - взагалі не любить сваритися, тому всіма силами намагається уникати конфліктів. Однак зіркове сімейне життя нічим не відрізняється від звичайного - конфлікти присутні як у всіх. Найчастіше сварки трапляються на грунті непорозуміння.

"Хтось когось не почув, недочув, не зрозумів. Нам здається, що в останні роки є потреба в представнику такої професії як комунікатор (сміється, - ред). Це спеціальна людина, яка буде пояснювати про що саме говорить партнер. А між нами з Тонею немає комунікатора, тому ми намагаємося розуміти", - розповів Мірзоян в інтерв'ю ЖВЛ.

Також артист додає, що попри війну і на те, що бачаться вони раз на три місяці, намагаються підтримувати один одного і ставитися з розумінням.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко віддала свою шестирічну дочку в школу Великобританії.

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