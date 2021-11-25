Монро поділилася архівними фото, де вона ще в образі чоловіка.

Українська травесті-діва Монро поділилася архівними фотографіями зі студентських часів, на яких вона виглядає зовсім інакше. Тоді зірка ще була в образі чоловіка і всі її називали Олександром Федяєвим.

За словами Монро, навіть в ті часи її часто плутали з дівчиною, адже у неї була дуже мила зовнішність.

"Які у мене брови були в 16 років! Та ще блонда, кучері - ну така, знаєш, активна лесбіянка. Така дівчина-дівчина - мужики знайомилися, машини зупинялися", - поділилася Монро в програмі "Неймовірна правда про зірок".

У студентські роки Монро вже почала змінювати свій імідж. Вона почала користуватися косметикою і робити укладання. І якщо викладачі та одногрупники до цього поставилися з розумінням, то ось в шкільні роки зірка відчула на собі булінг. За словами травесті-діви, її "труїли" за голос, за манери і в цілому за те, що вона відрізнялася від інших.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро в природному образі зробила сенсаційне зізнання.

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Автор: Діана Могилєвич