Лавров заявив, що вона ніколи не була зіркою номер один.

Екс-директор Таїсії Повалій заявив, що виконавиця ніколи не була популярною. За його словами, їй не вдавалося збирати повні зали, та й успішних турів у неї не було.

"Вона не збирала зали. Завжди, як то кажуть, "три каліки в залі". На моїй пам'яті вона не мала успішних турів. Тому що Повалій ніколи не була зіркою номер 1. Корпоративи у неї були, але небагато. У Повалій є одна пісня, яка пішла в народ – "Одолжила". Все, більше, на мою думку, немає нічого", – сказав Сергій Лавров у коментарі росЗМІ.

Він додав, що зараз вона втрачає занадто багато грошей нібито через своє походження. Лавров видав, що росіяни не хочуть йти до неї на концерт, бо вона родом з України.

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"Зараз наші громадяни налаштовані дуже патріотично. І не розбираються: на чиєму боці Повалій або та сама Лорак. Розуміють: Україна і все – не хочуть йти на концерт", – додав Лавров.

Позиція Таїсії Повалій щодо війни в Україні

Після 2014 року Повалій продовжила жити і виступати в Росії. Ймовірно, криваві рублі настільки затьмарили її розум, що вона продовжила жити в країні-агресора навіть після початку повномасштабної війни.

Крім того, вона продовжує виступати на російських концертах і виконувати пісні українською мовою. Її неодноразово критикували за цинізм.

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