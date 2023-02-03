Артистка цинічно мовчить про те, що за наказом Путіна російські військові бомблять мирних українців.

Ім'я Таїсії Повалій назавжди залишиться в історії українського шоу-бізнесу в розділі з головними зрадниками. Артистка, яка колись мала величезний фан-клуб і збирала повні концертні зали, тепер є однією з найбільш небажаних тут.

Всьому виною гроші, на які вона повелася в Росії, забувши про мораль і про свою батьківщину. З 2014 року вона мовчала про анексію Криму, окупацію частини Донецької та Луганської областей, про обстріли мирних жителів Сходу. Не наважилася вона висловити свою думку і на початку повномасштабної війни, кинувши напризволяще своїх співгромадян.

І лише нещодавно зважилася почати вихваляти Путіна в своїх інтерв'ю, розповідаючи як "8 років бомбили Донбас" нібито зовсім інші люди.

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Що Таїсія Повалій говорить про війну в Україні

Повалій, як і деякі інші зірки-зрадники, після подій 2014 року не перестала жити і працювати в Росії. Вона активно гастролювала, заробляла гроші, виступала в Кремлі. Через це вона втратила багатьох шанувальників в рідній Україні, але її це, схоже, взагалі не хвилювало.

І це все при тому, що з 2012 по 2014 рік Повалій була народним депутатом України, а значить повинна була в першу чергу відстоювати інтереси своєї країни, а не тікати і шукати способи наживатися на чужому горі.

Після 24 лютого 2022 року Таїсія не змінила своє життя, не одумалася і навіть не спробувала у всьому розібратися - вона продовжувала активно виступати в Росії, і навіть опускалася до того, щоб ганебно співати там пісні українською мовою.

Наприклад, на концерті в Кремлі на честь 9 травня вона виконала "Пісню про рушник", а в серпні на концерті в Новосибірську виконала "Черемшину". Як на це реагувала публіка - складно сказати, проте раз продажна Повалій на таке зважилася, значить "добро зверху" отримала.

До слова, на заході у Вітебську путіністка заговорила про те, що вважає своєю творчою батьківщиною саме Білорусь. Про війну на своїй справжній батьківщині артистка згадувала, але назвала це "складними часами". Це було в інтерв'ю через п'ять місяців після початку повномасштабного вторгнення.

"Я розумію, що часи складні. Тому хто, якщо не я, буду нести добро, світло і любов?" - сказала знаменитість.

Вже у 2023 році в одному зі своїх інтерв'ю Таїсія Повалій видала - Росія її захищає, а Володимир Путіна для неї - особлива людина:

"Всі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала на настання часу справедливості. Нарешті, він настає. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це і йде боротьба. Володимир Путін для мене - це та людина, яка в силах зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд".

Після цього багато українських зірок закликали забрати у неї громадянство. Наприклад, співак Павло Зібров сказав: "Нехай живе у своїй рідній Росії і ніколи не ступає на українську землю. Слідом за російським кораблем дорога".

Нагадаємо, як Ані Лорак перетворилася з улюбленої співачки на головну зрадницю Україна.

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