Анна Трінчер / фото instagram.com/annatrincher_official

Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин опублікував відео співбесіди з жінкою, яка прийшла влаштовуватися до них домробітницею. Вона поцікавилася у пари чим вони займаються. Коли Аня і Олександр відповіли, що вони блогери, та почала звинувачувати їх у тому, що вони нічого не вміють робити.

У сторіс в Instagram Трінчер поскаржилася на покоївку і розповіла, що зустріч була не дуже приємна. Вона перенервувала, через що знову почалися панічні атаки. Однак в кінці ролика з'ясувалося, що хамовита прибиральниця - це жарт, який придумали друзі зіркової пари. 

Шанувальники не повірили в те, що Волошин і Трінчер про це нічого не знали. Публіка засипала пару негативними коментарями. 

Відео дня

Реакція соцмереж

  • "Не видно, що награно? Всі грають))"
  • "Ви взагалі без хайпу можете хоч день прожити?"
  • "Ще на початку відео зрозуміла, що разводняк якийсь"
  • "Панічні атаки у Ані? Черговий хайп"
  • "Актор без Оскара!"

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер поскаржилася, що на тлі стресу через війну у неї почастішали панічні атаки. Вона навіть показала відео, на якому черговий напад стався через забуті вдома назальні краплі.

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