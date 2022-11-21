Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин опублікував відео співбесіди з жінкою, яка прийшла влаштовуватися до них домробітницею. Вона поцікавилася у пари чим вони займаються. Коли Аня і Олександр відповіли, що вони блогери, та почала звинувачувати їх у тому, що вони нічого не вміють робити.
У сторіс в Instagram Трінчер поскаржилася на покоївку і розповіла, що зустріч була не дуже приємна. Вона перенервувала, через що знову почалися панічні атаки. Однак в кінці ролика з'ясувалося, що хамовита прибиральниця - це жарт, який придумали друзі зіркової пари.
Шанувальники не повірили в те, що Волошин і Трінчер про це нічого не знали. Публіка засипала пару негативними коментарями.
Реакція соцмереж
- "Не видно, що награно? Всі грають))"
- "Ви взагалі без хайпу можете хоч день прожити?"
- "Ще на початку відео зрозуміла, що разводняк якийсь"
- "Панічні атаки у Ані? Черговий хайп"
- "Актор без Оскара!"
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер поскаржилася, що на тлі стресу через війну у неї почастішали панічні атаки. Вона навіть показала відео, на якому черговий напад стався через забуті вдома назальні краплі.