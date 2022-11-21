Критику написали під недавньою публікацією Олександра Волошина, де до них на роботу влаштовується прибиральниця.

Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин опублікував відео співбесіди з жінкою, яка прийшла влаштовуватися до них домробітницею. Вона поцікавилася у пари чим вони займаються. Коли Аня і Олександр відповіли, що вони блогери, та почала звинувачувати їх у тому, що вони нічого не вміють робити.

У сторіс в Instagram Трінчер поскаржилася на покоївку і розповіла, що зустріч була не дуже приємна. Вона перенервувала, через що знову почалися панічні атаки. Однак в кінці ролика з'ясувалося, що хамовита прибиральниця - це жарт, який придумали друзі зіркової пари.

Шанувальники не повірили в те, що Волошин і Трінчер про це нічого не знали. Публіка засипала пару негативними коментарями.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Не видно, що награно? Всі грають))"

"Ви взагалі без хайпу можете хоч день прожити?"

"Ще на початку відео зрозуміла, що разводняк якийсь"

"Панічні атаки у Ані? Черговий хайп"

"Актор без Оскара!"

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер поскаржилася, що на тлі стресу через війну у неї почастішали панічні атаки. Вона навіть показала відео, на якому черговий напад стався через забуті вдома назальні краплі.

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