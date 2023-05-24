Нещодавно співачка пережила операцію з видалення зубів мудрості, тому зараз їй потрібно відновитися.

Українська співачка Анна Трінчер повідомила, що частково переносить свій концертний тур. Причиною тому стали проблеми зі здоров'ям. Нещодавно зірці зробили операцію з видалення зубів мудрості, але набряк ще не зійшов.

Як уточнила Трінчер, у неї ще залишається запальний процес, який заважає співати. Вона могла б прибрати симптоми за допомогою знеболюючих препаратів, але, порадившись з командою, вона все ж вирішила змінити графік деяких заходів.

Так, дати будуть змінені на три перші концерти - вони були заплановані в Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому. Тепер на концерти Трінчер в цих містах фанати зможуть потрапити тільки в липні.

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"Важлива новина щодо мого туру. Ми поспілкувалися з командою і вирішили трохи змістити дати на перші три міста для того, щоб я змогла нормально відновити свої сили і дати ті концерти, які я даю зазвичай. Звичайно, я можу закидатися знеболюючим і сидіти на таблетках, але я не хочу, щоб це впливало на мій стан, моє здоров'я. Я хочу, щоб я видала 101% від того, що я можу. У такому стані лікар сказав мені лежати, бо це запальний процес. Організму і мені було дуже важко", - розповіла шанувальникам Трінчер і показала обличчя крупним планом.

Нагадаємо, чоловік Анни Трінчер вперше розповів, скільки заробляє на місяць. Блогер Олександр Волошин зізнався, що сума його щомісячного доходу перевищує 50 тисяч доларів. Де саме він бере такі гроші - не уточнюється. Але чоловік додав, що левова частина його заробітку - це монетизація блогу.

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