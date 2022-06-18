Українська співачка і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей. Після цього в її Instagram-блозі стали частіше з'являтися провокаційні пікантні фотографії.
Так, артистка нещодавно поділилася знімком, де вона позує в короткому обтягуючому білому топі. Видно, що зірка вже встигла засмагнути цього літа. Фотографія була опублікована в Instagram-stories.
Зазначимо, нещодавно зірка "Школи" Трінчер шокувала спокусливою фотосесією в чорній білизні.
До цього Анна блиснула пишними грудьми на популярному курорті і поскаржилася на панічні атаки.
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- Трінчер блиснула пишними грудьми на популярному курорті і поскаржилася на панічні атаки