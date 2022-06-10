Українська співачка і зірка серіалу "Школа" опублікувала серію фото, зроблених у професійній студії. На них дівчина позує в чорному ліфі, ультракороткій чорній спідниці і просторій шкіряній курточці. У неї на обличчі сміливий яскравий макіяж, образ доповнюють масивні сережки.
"Обожнюю цю фотосесію і час від часу буду вам відкривати інші образи з неї. А там просто ваууууу. Моя перша фотосесія з грудьми (після операції по збільшенню, - ред). Відчуваю себе по-іншому", - зізналася зірка українського шоу-бізнесу.
Шанувальники вже встигли оцінити сміливі знімки Ані Трінчер і залишили свої коментарі.
"Шикарна", "Вау! Богиня!", "Що за красуня?!", "Нічого собі!", "Це бомба", - написали фанати артистки.
Нагадаємо, нещодавно Трінчер блиснула пишними грудьми на популярному курорті і поскаржилася на панічні атаки.
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