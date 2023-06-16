Блогерка обурена поведінкою чоловіка, який їй погрожував.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла про скандал з охоронцем. Вона знімала відео біля ЖК у Києві, як раптово до неї вибіг агресивний чоловік.

Він, зі слів Трінчер, погрожував їй "проблемами" та хлопцями, які нібито можуть "набити їй морду". Охоронець хотів, аби Трінчер пішла з території ЖК. За словами блогерки, вона не порушувала законів та не заходила на чиюсь приватну власність.

"Це не публічний простір! Публічні ви!... Зараз знімати взагалі забороняється. Що ви тут робите? Я вас не знаю!" - кричав охоронець на відео, яким Трінчер поділилася у Stories.

Обурена блогерка зазначила, що могла викликати поліцію, адже чула від чоловіка погрози. Втім, скандал закінчився тим, що Трінчер усе ж пішла з місця інциденту, обійшлося без правоохоронців.

"Він має казати мені такі речі? Я не погоджуюся. Він мав показати мені закон, за яким не можу знімати тут. Або покликати адміністрацію, яка мені покаже хоча б одну вивіску, що тут не можна знімати... Адміністрація, зверніть увагу на свого неадекватного охоронця, який не вміє спілкуватися, який погрожує. За що я можу викликати поліцію. Якщо це приватна територія - поставте тут ворота і напишіть, що сюди людям заходити не можна", - резюмувала Трінчер.

Після цього блогерка не стала продовжувати тему скандалу з охоронцем. У Stories вона лише зазначила, що не буде терпіти до себе погане відношення.

Нагадаємо, нещодавно з Анною Трінчер стався інцидент на концерті. Вона виступила, а тільки потім зрозуміла, що на ній був порваний одяг.

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