Фани підозрюють, що зірка могла завагітніти.

Відома блогерка Анна Трінчер повернулася до Instagram та розкрила правду про стосунки з чоловіком Олександром Волошиним. Зірка довго не виходила у Stories, не знімала нові відео для Tik-Tok, через це фанати вирішили, що вона розводиться.

Трінчер розповіла, що вона та її чоловік почали тонути у негативі, вони усе робили через силу та перестали бути щасливими. Тому вони вирішили зробити "перезавантаження" та на деякий час перестали вести свої сторінки у соціальних мережах.

Проте вони не пояснили це одразу, тому фанати почали вигадувати причини раптового "зникнення" Трінчер та Волошина. Йшлося про те, що блогери посварилися та більше не живуть разом. Тому співачці довелося розкрити правду про стосунки з Волошиним.

Відео дня

Вона опублікувала відео з чоловіком та повідомила, що вони не розводяться. Трінчер показала, як вона та її обранець готують на кухні. У кадрі блогерка була у светрі-oversize, деякі коментатори вже почали писати, що вони бачать невеликий животик зірки. На тлі цього почалися нові чутки про те, що Трінчер вагітна. Сама блогерка це поки що не коментує.

Нагадаємо, раніше Трінчер захопила знімком з дуже молодою мамою.

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