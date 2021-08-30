Потап пожартував над Каменських через її зовнішній вигляд.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram ранкову фотографію, на якій позує у футболці свого чоловіка Потапа.

"Скажіть, дівчатка, а ви теж спите у футболці свого чоловіка? Коли у тебе 100 тисяч своїх різних піжам", - підписала фото співачка.

На такий знімок відреагував сам Потап, написавши в жартівливій формі: "Це так мило. Труси мої не одягай".

Шанувальники з гумором сприйняли такий пост Каменських і почали активно обговорювати це питання в коментарях.

"У нас договір: я не сплю в костюмах чоловіка, а він не носить мої ліфчики", "Ніколи не спала у футболці чоловіка. Що зі мною не так? Може, тому що він мені їх не дає", "Краще спати ню", "У мене поки його немає і я в його футболці не сплю", - пишуть фанати.

Нагадаємо, вчора Настя Каменських розповіла, що у неї з'явилася алергія. Імовірно, на амброзію, яка цвіте навколо її будинку. Точна інформація з'явиться після аналізів, ну а поки співачка мучиться від набряклості і того, наскільки сильно у неї свербить обличчя.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич