Співак поділився жахливими кадрами розбитого центру Харкова.

Український співак Володимир Дантес показав у своєму Instagram-блозі жахливі кадри розбитого окупантами центру Харкова. Виконавець, який народився в цьому місті, зазначив, що в районі, руїни якого видно на записі, він провів 14 років свого життя.

"Це місце, в якому я ріс. Саме в цьому районі я прожив до 14 років. А потім (до 20 років) по цій дорозі ходив і їздив до бабусі і в бурсу. Я ніколи не знайду відповідь на питання: "За що?". До кінця життя я буду вважати, що це геноцид", - написав у своєму блозі український музикант.

Зазначимо, раніше Володимир Дантес віддав волонтерам свою машину. Елітний електрокар Tesla зараз допомагає доставляти гуманітарну допомогу.

"Я свою Tesla віддав волонтерам. Вона розсікає по Києву, розвозить броніки, дітям їжу. Ну, кайф. А про все інше я не буду говорити, тому що не можу", - раніше розповів Дантес.

Нагадаємо, Надія Дорофєєва сьогодні офіційно підтвердила роман з Михайлом Кацуріним. Якщо раніше це було тільки на рівні чуток і здогадок, то зараз співачка показала кадр, на якому ніжно обіймається з чоловіком. Можливість залишати коментарі до цієї публікації вона обмежила.

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