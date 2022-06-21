Співачка опублікувала фото, де обіймає Михайла.

Співачка Надя Дорофєєва, яка в березні цього року повідомила про розлучення з Володимиром Дантестом, недовго залишалася одна. Практично відразу почали ходити чутки про те, що у неї нібито роман з якимсь Михайлом Кацуріним - другом сім'ї, у якого, до речі, є дружина. Насторожило шанувальників те, що Кацуріни повідомили про розрив своїх відносин на наступний день після Наді і Вови.

До цього моменту виконавиця інтригувала неоднозначними фото і заявами. Однак сьогодні вона виклала фото, на якому Михайло її обіймає.

В описі до знімка в Instagram-блозі зірка коротко написала: "Разом".

Можливість залишати коментарі під цією публікацією Надя обмежила.

Зазначимо, раніше Дантес заявив, що їхній шлюб розпався точно не через те, що Надія пішла до Кацуріна. Однак і сам Вова часу даремно не втрачає - його вже помітили у компанії Даші Кацуриної.

Також УНІАН писав, що пасія Дантеса розкрила реальну причину розлучення з бойфрендом Дорофєєвої.

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