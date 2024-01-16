Вона каже, що це її шанс на порятунок від хвороби, але і небезпечний ризик.

Українська актриса Катерина Тишкевич дала інтерв'ю після виписки з лікарні, де вона тиждень перебувала в реанімації через сепсис. Вона розповіла про своє самопочуття і поділилася планами на майбутнє.

Так, в інтерв'ю Аліні Доротюк дівчина розповіла, що вони з чоловіком Валентином Томусяком хочуть стати батьками, проте це дуже ризиковано через стан здоров'я Катерини.

Актриса зізналася, що вже багато років приймає препарати, які полегшують їй життя, але вони несумісні з вагітністю.

Відео дня

"Ми дуже давно вже хочемо дитину. Але через моє постійне вживання препаратів ми цього не робимо. І деякі фахівці вважають, що це дійсно шанс на одужання. Але у відсотках - це 20%, що спрацює, а 80% – погіршить ситуацію. Ми не викреслюємо ще й післяпологову депресію. Це ризиковано", - поділилася Тишкевич.

Вона додала, що їй може допомогти електрошокова терапія, але вона також має серйозні ризики. Наприклад, людина може стати розумово відсталою, якщо щось піде не за планом.

"Я залишаю це на крайній варіант. Або спробувати завагітніти. А якщо ні? А мені вже не можна буде приймати те, чим я хоч трошки це (сильні головні болі, - УНІАН) пригнічую. А я так не зможу", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, раніше актриса Тишкевич стала жертвою шахраїв.

Вас також можуть зацікавити новини: