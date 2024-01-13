Невідомі просять гроші на відновлення після хвороби від імені акторки.

Тяжкохвора акторка Катерина Тишкевич продовжує відновлюватись після хвороби. Втім, шахраї вирішили скористатися популярністю зірки та нажитися на погіршенні стану її здоров'я.

Як повідомила Тишкевич в Instagram Stories, невідомі шахраї створили фейкову сторінку акторки у TikTok та збирають гроші на її "лікування" та відновлення.

Знайомі та прихильники надіслали акторкі скриншоти листування із шахраями, які видають себе за Катерину. Зловмисники пропонують зробити грошовий переказ на карту, номер якої вони надішлють в особисті повідомлення.

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На фейковій сторінці Катерини багато російської музики, тому її шанувальники запідозрили, що це обман. Зірка наголосила, що не веде жодних зборів грошей.

"Ніяких зборів на лікування наразі немає", - попередила акторка.

Акторка також опублікувала скриншот переписки, де нібито вона особисто "просить" фінансової допомоги і "дякує" небайдужим.

"Для цих людей у пеклі має бути окремий котел", - написала Тишкевич.

Хвороба Тишкевич

Актриса Катерина Тишкевич страждає від постійних головних болей. Вона намагалася лікуватися навіть народною медициною, але це не давало результатів. В результаті актриса вирішила виїхати на Балі в надії, що там їй стане краще.

Нещодавно Тишкевич повернулася в Україну. Останнім часом вона перебувала в Одесі. Несподівано їй стало зле, тому її госпіталізували. Як виявилося, у неї сепсис. Причина невідома.

Чоловік зірки вийшов на зв'язок після її госпіталізації і розповів, як вона почувається через тиждень перебування в реанімації. За словами Валентина, Каті стає краще.

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