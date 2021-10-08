Зірка опублікувала пару фотографій, підписавши їх "Моя подорож від спочатку поставленого діагнозу до рецидиву".

Американська актриса Шеннен Доерті, яка отримала популярність завдяки серіалам "Зачаровані" і"Беверлі-Хіллз, 90210", кілька років бореться з онкологією. У неї діагностували рак молочної залози.

На своїй сторінці в Instagram вона детально розповіла, як їй вдається жити з цією страшною хворобою.

До слова, в березні 2015 року їй поставили невтішний діагноз, через два роки у неї настала ремісія. Однак минулого року хвороба знову заявила про себе.

Шеннен Доерті у своєму мікроблозі показала, як виглядає зараз. Також вона зазначила, що завдяки гумору продовжує жити далі. Вона вірить, що здолає цю хворобу:

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Автор: Каролина Гайдук