Американська актриса Шеннен Доерті, яка отримала популярність завдяки серіалам "Зачаровані" і"Беверлі-Хіллз, 90210", кілька років бореться з онкологією. У неї діагностували рак молочної залози.
На своїй сторінці в Instagram вона детально розповіла, як їй вдається жити з цією страшною хворобою.
До слова, в березні 2015 року їй поставили невтішний діагноз, через два роки у неї настала ремісія. Однак минулого року хвороба знову заявила про себе.
Шеннен Доерті у своєму мікроблозі показала, як виглядає зараз. Також вона зазначила, що завдяки гумору продовжує жити далі. Вона вірить, що здолає цю хворобу:
"Все це красиво? Ні, але це правдиво, і я сподіваюся поділитися тим, що ми всі станемо більш освіченими, краще дізнаємося, як виглядає рак. Я сподіваюся, що спонукаю людей проходити мамографію, проходити регулярні огляди, позбавлятися від страху і стикатися з тим, що може бути перед вами", - зазначила вона.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що Шеннен показала, що завдяки друзям веде здоровий спосіб життя і не втрачає оптимізму. В Instagram вона зробила публікацію і розповіла, що надає їй життєвих сил і відганяє похмурі думки. Як запевнила актриса, весь секрет криється в підтримці близьких.