Лідер російської групи "Інтурист" Євген Горбунов і саксофоніст Сергій Храмцевич пробудуть за гратами мінімум до 20 листопада.

У Брюсселі затримали російських музикантів Євгена Горбунова та Сергія Храмцевича. Їх відправили в СІЗО мінімум до 20 листопада. Також артистам анулювали шенгенські візи. Про це повідомляють росЗМІ. Уточнюється, що затримали їх нібито за "підозрілий вигляд і хаотичний план переміщень по Єврозоні".

Офіційний представник артистів заявив, що до цього у них не було ніяких проблем з виступами на території країн Євросоюзу.

Зазначимо, що позиція групи "Інтурист" щодо війни в Україні була вкрай неоднозначною. Після того, як РФ повномасштабно вторглася на територію України 24 лютого, артисти продовжували виступати на території країни-агресора і не покидали її.

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Також у ЗМІ є інформація, що музиканти збирали кошти для незалежного правозахисного медіапроекту ОВС-Інфо, присвяченого політичним переслідуванням у Росії.

Нагадаємо, Михайло Боярський вперше прокоментував поведінку артистів, які виїхали з Росії. Російський актор запевняє, що його рідна країна - це найдорожче, що є. Тому він залишається в РФ навіть після того, як країна розв'язала вбивчу війну проти України.

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