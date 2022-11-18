Російський актор запевняє, що його рідна країна - це найдорожче, що є. Тому він залишається в РФ навіть після того, як країна розв'язала вбивчу війну проти України.

Відомий російський актор Михайло Боярський в одному зі своїх недавніх інтерв'ю прокоментував поведінку колег по шоу-бізнесу, які виїхали з Росії. Йдеться про Аллу Пугачову, Земфіру, Семена Слєпакова та інших. Як пишуть росЗМІ, Боярський вважає, що Росія - це найдорожче, що є в його житті.

На те, що багато зірок зважилися виїхати, він не звертає увагу - намагається більше часу приділяти роботі і творчості.

"Це не моя іпостась, я не звертаю на це ніякої уваги. Для мене найголовніше — бути потрібним... Залишатися тут, з друзями, і встигати робити свою роботу якісно... Для мене місто, країна - це найдорожче, що є. І я хочу бути їй корисним", - заявив Михайло Боярський.

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Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого поточного року актор зберігає мовчання про звірячі вбивства українців, продовжуючи вести свою роботу "тут, вдома, в театрі, на сцені".

В той же час Земфіра, яку він намагається "ігнорувати", відкрито заявляє на своїх концертах про те, що РФ вбиває мирне українське населення. На кожному своєму виступі зірка закликає зупинити війну.

Нагадаємо, путініст Харатьян відправляє свого сина на війну. За словами актора, його син піде воювати, якщо отримає повістку.

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