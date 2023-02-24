Повідомляється, що непогашена заборгованість співачки пов'язана з неправильною сплатою податків.

Співачка Віра Брежнєва, яка після 24 лютого 2022 року покинула Росію і обірвала всі зв'язки з країною-агресором, зараз потрапила в скандал - у неї знайшли серйозні борги на території РФ. Заборгувала Брежнєва гроші в податкову службу.

Як повідомляють росЗМІ, артистка була зареєстрована в податковій системі як Віра Вікторівна Кіперман - на прізвище бізнесмена, з яким вона розлучилася понад десять років тому. Росіяни проаналізували історію сплати податків і виявили "недостачу" в 193 тисячі рублів (близько 95 тисяч гривень). Уточнюється, що це свіжий борг, за який ще не була нарахована пеня.

У російській податковій уточнили, що у Віри Брежнєвої все ж є чинний бізнес на території країни - це бренд жіночого одягу, запущений спільно з Ханною Хмельовою шість років тому.

Відео дня

Випуск одягу досі триває, щоправда не дуже успішно, оскільки минулий рік компанія закрила зі збитками в розмірі 14 тисяч рублів. Невідомо, чи веде Віра Брежнєва якусь комунікацію зі своєю бізнес-партнеркою з РФ.

Нагадаємо, у Росії Віру Брежнєву "вирізали" з серіалу "Мажор".

Вас також можуть зацікавити новини: