Тепер серія, де вона знімалася, втратила сенс, оскільки всі події розгорталися саме навколо її персони.

Співачка Віра Брежнєва, яка після 24 лютого 2022 року залишила Росію і дала зрозуміти, що підтримує рідну Україну в такий непростий час, нарвалася на цькування у РФ. Там сцени з її участю вирізали з популярного серіалу "Мажор". На це звернула увагу Ксенія Собчак.

"Канал ТВ-3 вирізав сцену з українською співачкою Вірою Брежнєвою із серіалу "Мажор". Співачка з'явилася в 10-й серії 2-го сезону в ролі камео, граючи саму себе. За сюжетом головні герої ведуть розслідування, яке після вирізаних сцен з Брежнєвою стало безглуздим", - сказано в повідомленні.

Віра Брежнєва в серіалі "Мажор"

Співачці в одному з сезонів присвячена ціла серія. Згідно зі сценарієм, поліцейські розслідують залякування на адресу артистки від невідомого: до неї хтось пробирається в будинок, ріже її концертні вбрання, залишає послання. На знак подяки за розкритий злочин Віра Брежнєва виступає на весіллі в одного з головних героїв.

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Чим Віра Брежнєва займається після початку повномасштабної війни

Спочатку артистка поїхала до Польщі, де довгий час працювала на складі гуманітарної допомоги. Там вона займалася сортуванням і навантаженням гуманітарних наборів для українців.

У 2022 році Брежнєва вперше за довгий час випустила пісню. Це була композиція українською мовою. Слід зазначити, що в Україні до неї після цього не з'явилося однозначного ставлення: деякі дякують за те, що вона одумалася, а інші кажуть, що така її поведінка - це лише спроба виправдатися і не втратити кар'єру.

Нагадаємо, Брежнєва, Барських, Ротару та інші зірки одумалися після вторгнення Росії.

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