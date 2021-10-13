Прощальна церемонія з померлим розпочнеться о 13:30 у Свято-Дмитрівському храмі Харкова.

У Харкові 13 жовтня на міському цвинтарі №2 поховають українського музиканта й актора Михайла Барбару (Місько Барбара).

Про дату і місце скорботної церемонії повідомила дружина музиканта Світлана Олешко у Facebook.

"Серце Міська Барбари перестало битися 11 жовтня 2021 року о 15.00. Це сталося у нас вдома у Харкові. Я була поруч", - написала вона.

Церемонія прощання з Михайлом Барбарою відбудеться 13 жовтня у Свято-Дмитрівському храмі, що на Полтавському шляху, 44 о 13:30. Чин похорону правитиметься о 14:00. Поховають співака на міському цвинтарі №2 у Харкові на вулиці Пушкінській, 102.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня раптово помер відомий львівський співак, музикант та актор Місько Барбара. Причина смерті співака поки невідома. У листопаді йому мало б виповнитися 50 років.

Дружина співака повідомила, що він був здоровим, не хворів і мав великі плани на майбутнє. Напередодні вони викликали "швидку", Барбара себе погано почував. "Швидка" приїхала, нічого не діагностувала. На наступний ранок музикант помер. Однією із можливих причин називають зупинку серця.

Місько Барбара: що відомо про музиканта

Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 1971 року. У 1989 році став співзасновником та фронтменом гурту "Мертвий півень", популярного протягом 90-х років.

Гурт виконував пісні на вірші відомих українських поетів. За 30 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів.

У 1998 році Місько Барбара переїхав до Харкова та грав у харківському театрі "Арабески".

Одружений із режисеркою театру Світланою Олешко.

Брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.

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Автор: Вікторія Гордієнко