У мережі з'явилося відео, на якому, як повідомляє автор, зображений Олег Винник. Кадри були відзняті в українській столиці.

Особистість Олега Винника викликає багато питань і домислів, оскільки близько року тому він практично безслідно зник. За офіційною версією, музикант серйозно хворий, тому він не з'являється на публіці.

Зараз в мережі з'явилося відео, на якому, як повідомив автор Ростислав Калацинський, зображений співак Олег Винник. Кадри були записані в Києві.

Якщо придивитися, то чоловік на відео дійсно схожий на виконавця хіта "Ніно". Подібності виражаються в статурі, зачісці, одязі. Він був у сонцезахисних окулярах, тому навіть коли повернувся обличчям до камери, розгледіти чи Винник це був - неможливо.

Відео дня

На кадрах Калацинського видно, що чоловік, схожий на Олега Винника, ходить і розмовляє по телефону. Він нервово озирався і поспіхом пішов, коли помітив, що його знімають.

"Схоже, що вчора Винник прибув до Києва і зустрівся зі своїм продюсером. Винник розмовляє по телефону, поправляє куртку. Він нервує, озирається навколо, а коли помітив, що його знімають на камеру, почав йти в інший бік", — прокоментував відео Калацинський.

Блогер уточнив, що ролик йому надав один з підписників.

Що зараз відомо про Олега Винника

Ходять чутки, що зараз співак лікується. Які саме у нього проблеми зі здоров'ям - не уточнюється. Днями стало відомо, що він розірвав співпрацю зі своїм продюсером.

Це ще більше стурбувало фанатів, адже права на музичні продукти Винника належать компанії продюсера, отже, він більше не зможе їх виконувати.

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