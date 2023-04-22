Де зараз Винник і що з ним - невідомо.

Продюсер Олександр Горбенко заявив, що він призупинив співпрацю з українським співаком Олегом Винником. Права на всі пісні Винника належать компанії продюсера. Telegram-канал "Музвар" цитує Горбенка:

"Останнім часом з Олегом немає тісних робочих стосунків, думаю, це і так всі бачать. Що стосується прав на проект і музичний матеріал – вони фактично належать моїй компанії. Звернень на переспіви і використання образу артиста було кілька. Але на сьогодні я не коментую ситуацію з цього питання. Всьому свій час".

Зазначимо, Олег Винник зник незадовго після початку повномасштабної війни. Причина його зникнення досі покрита таємницею: одні стверджують, що він серйозно хворий, інші звинувачують в тому, що він нібито сховався, щоб не допомагати рідній країні.

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Однак допомога від Винника все ж є. Його благодійний фонд "Вовчиця" регулярно постачає військових необхідною технікою та автомобілями. За це Винник отримав грамоту від ВСУ.

Раніше УНІАН писав, що Слава Дьомін розкрив головну таємницю Олега Винника. Виявилося, артист насправді щасливий у шлюбі, але приховує свою родину і сімейний стан, оскільки самотній красивий чоловік більш цікавий жінкам.

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