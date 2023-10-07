Під час концерту гурту гітару артиста продали на аукціоні, гроші підуть на його лікування.

На війні отримав поранення Денис Мизюк - колишній гітарист гурту O.Torvald. Він пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині він у критичному стані.

Про це стало відомо на концерті гурту O.Torvald, який ті давали у Львові. Зі сцени музиканти провели аукціон та продали гітару Мизюка, а гроші підуть на його лікування.

Згодом соліст гурту Женя Галич показав скріншот допису, у якому одна з фанаток гурту детально описала щемливу сцену. Під час аукціону один хлопець дуже хотів купити гітару, але його ставку "перебив" інший. Втім, усе закінчилося дуже добре, фани та музиканти плакали, коли побачили, що зробив чоловік, який купив інструмент.

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"Колишній гітарист гурту теж був у лавах ЗСУ, але зараз у критичному стані. Та потребує лікування і грошей на це. Хлопці виставили його гітару на аукціон серед концерту. Ціна стартувала від 100 тисяч. На гітару зробив ставку чоловік, за 105 тисяч перебив хлопець. Той самий чоловік підвищує до 120 тисяч. Ведучий каже, що на цій гітарі мають продовжувати грати. Бо її робили для O.Torvald під Євробачення – в його памʼять вона має звучати. Хлопець каже, що він грає, хоч і не має частково пальців на руці. Але ставку зробити більше не може. Чоловік підвищує ставку до 150 тисяч та забирає її. Виходить на сцену, кличе хлопця, який зробив меншу ставку, та дарує гітару йому. Щоб він на ній грав. Люди навколо заливаються сльозами", - написала дівчина.

Соліст гурту подякував фанам за такий вчинок. Він зазначив, що цей концерт у Львові був для музикантів дуже емоційним.

"Я дякую, що наші люди вкотре довели, що ми єдині і нас не зламати. Дякую за всі слова підтримки. Для нас це був дуже емоційний концерт", - додав Галич.

У коментарях фани бажають гітаристу одужання. Вони пишуть:

"Передавайте Денису, що ми його любимо та чекаємо, та щоб він поскоріше поправився! Ми в цьому допоможемо!"

"Я читаю це і плачу"

"Неймовірні люди з неймовірно великими серцями у неймовірній країні!".

Що відомо про гітариста Дениса Мизюка

Музикант грав у складі гурту O.Torvald. А на початку повномасштабної війни РФ проти України Мизюк вирушив на фронт. Галич розповідав, що гітарист воював у самому "пеклі".

"Він на "нулі". У них там дійсно зараз пекло. І вони в цьому пеклі живуть щодня і щосекунди", - казав соліст в одному з нещодавніх інтерв'ю.

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