Росіянка нахабно збрехала про своє громадянство.

Росіянка Ірина Владімірова назвала себе українкою, щоб потрапити в танцювальний проект "Танці з зірками" у Франції.

Так, дівчина опублікувала презентацію для шоу, якою незабаром поділився Telegram-канал "Боже, яке кончене", де говорить французькою мовою і називає себе громадянкою України. Крім того, на своїй сторінці в Instagram вона написала пост українською мовою, де заявила, що несе в цей світ радість, любов, тепло і красу. На даний пост звернув увагу сайт "Обозреватель".

Крім того, танцівниця зазначила, що в ній тече російська, українська та польська кров. Насправді вона народилася в Чебоксарах, а вчилася в Санкт-Петербурзі. З 2019 року дівчина викладає танці в російському театрі школи "Сонечко".

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Нагадаємо, раніше українська співачка Джамала стала учасницею польського шоу "Танці з зірками". 29 серпня вона виступила в першому прямому ефірі зі своїм партнером Яцеком Йешке і підкорила журі.

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