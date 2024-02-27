Зірка TikTok та блогерка Candy Superstar, яка нещодавно оголосила про заручини зі своїм коханим, в інтерв'ю УНІАН розповіла про історію знайомства зі своїм нареченим, чи знала про освідчення, та чи планує пара дітей одразу після одруження.

Нещодавно мережу вразила новина про те, що ваш коханий влаштував пропозицію руки і серця за понад мільйон гривень. Вітаю вас з цією подією! Розкажіть, як ви познакомилися?

У нас дуже незвична історія знайомства. Мій наречений був моїм першим прихильником, ще до того як я стала блогером (рожеве волосся у мене було ще задовго до ведення блогу, цей момент варто уточнити на початку, адже саме через нього ми і познайомились). Єгор довгий час писав мені в соцмережах з бажанням познайомитись, але я його ігнорила. Він написав мені щось типу:"А якщо я теж в рожевий колір пофарбуюсь, хоч тоді ти зі мною зустрінешся?" На цьому моменті мені стало цікаво та я йому відписала просто по приколу. На наступний день він це зробив! Мені нічого не залишалось, як піти з ним на побачення, хоч на початку я нічого серйозного в цьому не бачила. Далі пройшла ніби якась іскра, можливо, це було кохання з першого погляду, і пішло поїхало.

На той момент він був 19-ти річним студентом без планів на життя, але з часом я побачила в ньому амбіції та бажання разом розвиватись і досягати чогось. Власне так і сталось, я розвивалась у своїй блогерській справі, він у сфері IT, і зараз наші успіхи ви самі бачите. Тому це саме та історія, коли, як там кажуть, "щоб вийти заміж за генерала потрібно зустрічатись з лейтенантом".

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Ви планували весілля чи освідчення було повністю неочікуваним?

Весілля не планувалось і навіть думок таких не було. Хоча за пропозицію ми вже колись спілкувались, але на жартівливих нотах. Я завжди казала, що це обовʼязково має бути дуже яскраво, щоб було що підписникам показати, бо якщо буде якось банально, то скажу "ні". Звісно, це були жарти, але все ж мої побажання він, як бачите, врахував.

Колись ще роки 3 тому, коли ми не мали таких доходів як зараз, в якійсь із подорожей за кордоном, ми чисто по приколу зайшли в магазин Cartier, щоб помріяти, яку б обручку я хотіла. Тоді мій погляд одразу впав на одну з них, з розсипом діамантів, я в неї закохалась з першого погляду. На той час для нас це було щось нереальне. Ми навіть посміялися, подивившись на цінник в 19 тисяч долларів і говорили між собою "це ким же треба бути, щоб такі дорогі речі купувати".

І зараз, в момент пропозиції, коли я зняла повʼязку з очей і він стояв переді мною на коліні - в коробочці я побачила саме ту каблучку.

Чи плануєте ви підписувати шлюбний контракт, як от Анна Трінчер та Олександр Волошин?

Ні не плануємо. Ми не бачимо в ньому сенсу та не вважаємо це потрібним.

Як переважно любите проводити час разом?

Ми разом 24 на 7, бо обоє працюємо онлайн. Ми працюємо вдома, я займаюся своїм блогом цілодобово, а Єгор працює в IT-сфері, тому розходимось по різних кімнатах і кожен займається своєю справою. Звісно, Єгор мені дуже сильно допомагає в роботі. Тому я дуже його ціную за це, ну не тільки за це, звісно, але за це теж.

В якості відпочинку разом ми дуже любимо дивитися різні фільми. Вдома собі організували домашній кінотеатр з проектором на всю стіну. Наші затишні вечори разом часто проходять за переглядом цікавих фільмів з попкорном та іншими смаколиками.

До війни була така мрія - об’їздити весь світ, але тоді ще, на жаль, не було можливостей фінансових і ми тільки мріяли про це. А зараз, коли з'явилися фінансові можливості нарешті, на жаль, прийшла війна, і ми не можемо реалізувати цю мрію. Я вірю, що скоро буде перемога і скоро це буде можливо!

Чи плануєте ви дітей одразу після одруження?

Я скажу більше, не те, що не плануємо поки що, в мене взагалі на даний момент якась фобія дітей. Не в плані того, що я боюсь дітей. Я люблю дітей, але чужих. Тяжко уявити себе в якості мами. Я колись хочу дітей, але ще не знаю, коли зможу наважитись на це.

В нашому з Єгором розумінні, діти - це величезна відповідальність. В нас вже є фінансові можливості для їхнього забезпечення, але я морально до цього не готова. Коли в тебе з'являється дитина, ти по факту маєш пожертвувати своїм життям для того, щоб її виростити, виховати, поставити на ноги. В мене зараз настільки активні мої життєві плани, що я не готова ними жертвувати.

Я боюсь цієї відповідальності на даному етапі та не впевнена, чи вже свідомо дозріла до материнства. Я думаю, це буде, але через 3-5 років. Не хочеться все-таки лишати дитину на няньок та бабусь і займатися своїми справами. В нас зараз на першому місці реалізація по максимуму, а далі, я думаю, дійде справа й до дітей.