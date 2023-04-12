Хореограф пішов з життя два роки тому після тривалої хвороби.

У соцмережах показали, який вигляд сьогодні має могила легенди української хореографії Григорія Чапкіса. Волонтер Максим Левченко В TikTok опублікував відео, записане на Байковому кладовищі в Києві - там покоїться танцюрист.

На кадрах видно, що за могилою ніхто не доглядає - там немає пам'ятника, лежать старі засохлі квіти. Користувачів мережі це дуже обурило. Деякі пропонують фанатам скинутися і встановити пам'ятник.

"Дуже прикро і дуже гірко дивитися на могилу Григорія Миколайовича Чапкіса. Минуло вже два роки, а його дружина, яку він при наших особистих розмовах називав "діамантиком", а також його син з Америки не додумалися не те, щоб поставити пам'ятник, а хоча б облагородити цю могилу. Ваша легенда дитинства і суддя "Танців з зірками" поки що спочиває ось так...", - сказав на відео чоловік.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Сім'я винна"

"Рідня є, а по могилі таке враження, що немає"

"Тобто те, що в країні війна і дружина може бути за кордоном - це занадто складно для розуміння?"

"Його учні можуть зібрати гроші хоч на маленьку плиту? Їх же дуже багато"

"А сім'я що, чекає подачку від когось?"

Як і коли помер Григорій Чапкіс

Відомого танцюриста і хореографа не стало 13 червня 2021 року у віці 91 року. Довгий час маестро боровся з наслідками коронавірусу: ще в грудні 2020 року Чапкіс потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. Після тривалого лікування його виписали, але через тиждень він знову був госпіталізований. Пізніше Чапкіс втретє потрапив до лікарні через проблеми зі спиною і ногами.

Тоді син Чапкіса Грег розповів пресі, що в момент смерті з хореографом були його дочка Лілія і дружина Міла.

Нагадаємо, онук Григорія Чапкіса потрапив у страшну аварію.

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