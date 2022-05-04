У мережі з'явилося відео з другої репетиції Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022". Ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
На відео можна детально розглянути деякі деталі номера артистів. Так, видно, що на фоні з'явилися очі літньої жінки зі сльозами, а під час танцю на підлозі з'явився ефект у вигляді тіней з орнаментом.
Зазначимо, "Євробачення-2022" пройде 10, 12 і 14 травня. Представники від України - KALUSH Orchestra. Вони виступлять зі своєю піснею "Stefania" в першому півфіналі 10 травня. Згідно з прогнозами букмекерів, саме українці цього року серед фаворитів.
Нагадавши, росіян позбавили права голосу на Євробаченні-2022. Згідно з правилами конкурсу, обирати фаворита можуть тільки жителі країн-учасниць.
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