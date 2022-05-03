Згідно з правилами конкурсу, обирати фаворита можуть тільки жителі країн-учасниць.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року країна-агресор була відсторонена від участі у вокальному конкурсі "Євробачення-2022". Тепер стало відомо, що жителі РФ не зможуть голосувати за своїх фаворитів.

Як стверджує виконавчий продюсер конкурсу Клаудіо Фазуло, в правилах прописано, що відправляти голоси за вподобаного учасника можуть тільки жителі країн-учасниць конкурсу. Про це пише "РИА новости".

"Голосування під час конкурсу можливе тільки в тих країнах, які беруть участь у ньому. Росія, яка не бере участі в заході, не може голосувати зі своєї території", - констатував Клаудіо Фазуло.

Зазначимо, від України на Євробаченні цього року виступлять Kalush Orchestra. Згідно з жеребкуванням, вони співатимуть у першому півфіналі 10 травня під номером 6. Нещодавно на YouTube-каналі музичного конкурсу з'явилося відео з новою версією їх композиції "Stefania".

Нагадаємо, переможці Євробачення 2021 Maneskin записали ролик на підтримку України.

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