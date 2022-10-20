Будинок Валерія Харчишина згорів після обстрілу / Фото - facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Відомий український музикант Валерій Харчишин, який є лідером гурту "Друга ріка", постраждав від дій окупантів. Так, росіяни зруйнували його житло в Гостомелі біля Києва. У Facebook-блозі волонтерської організації "Добробат" показали, в якому стані особняк Харчишина зараз. 

"Ворожі снаряди не обирають, чий будинок знищувати. Вони однаково нещадні до українців. Сімейний будинок музиканта Валерія Харчишина в Гостомельській громаді був зруйнований російськими окупантами. У будинку виросли троє синів артиста, а зараз від нього залишилися лише уламки", – сказано в публікації організації. 

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На опублікованих кадрах видно, що на місці руїн працюють волонтери. Вони розбирають завали колись прекрасного особняка, де щасливо жила сім'я артиста. 

Волонтери на місці будинку Харчишина / фото facebook.com/dobrobat.in.ua
Волонтери на місці будинку Харчишина / фото facebook.com/dobrobat.in.ua

Нагадаємо, Харчишин після розлучення прокоментував чутки про роман з Яніною Соколовою. Він зізнався, що вони з Яніною друзі, але про більше поки говорити не хоче.

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