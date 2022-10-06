Він зізнався, що вони з Яніною друзі, але про більше поки говорити не хоче.

Український музикант, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин прокоментував чутки про роман з журналісткою Яніною Соколовою.

Вперше шанувальники запідозрили романтичні стосунки між знаменитостями ще в 2019 році, коли Яніна знялася в кліпі групи на пісню "Сьомий день". Там вони настільки щиро грали закоханих, що, звичайно, фоловери не залишили це без уваги. Особливо після того, як Харчишин оголосив про розлучення з дружиною.

Так, в інтерв'ю Славі Дьоміну Валерій заявив, що вони з Соколовою друзі. При цьому Харчишин зазначив, що в їхніх взаєминах траплялися різні ситуації, але говорити про романтику між ними він не хоче без згоди самої Яніни.

"Ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трошки лаялися. Говорити про стосунки я поки не збираюся. Я не можу залучати другу сторону без її згоди. Я не можу говорити про жінку без її згоди. Це нечесно", - сказав співак.

Також він уточнив, що поки не планує створювати міцний осередок суспільства. Більш того, на даний момент він офіційно не розлучений, хоч вже і давно не живе з екс-дружиною.

Нагадаємо, навесні 2022 року Валерій Харчишин розповів, що розлучився зі своєю дружиною Юлією, з якою перебував в офіційному шлюбі з 2009 року. За словами артиста, вони розлучилися ще до війни. Тоді ж він переїхав в новий будинок, де живе зі своєю новою коханою, ім'я якої він, на жаль, не назвав.

Вас також можуть зацікавити новини: