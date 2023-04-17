Українська співачка і сьогодні має досить доглянутий, жіночний і привабливий вигляд.

75-річна Софія Ротару вражає своєю красою. У відкритому доступі немає інформації про те, чи робила знаменитість якісь пластичні операції, але якщо ні, то вона безумовно володіє якоюсь суперсилою, яка допомагає їй зберігати таку ідеальну фігуру і підтягнуту шкіру на восьмому десятку.

Зараз в Telegram-каналі "Старий папараці" опублікували знімок Софії Михайлівни 42-річної давності. На фото 33-річна співачка одягнена в сукню з відкритими плечима і досить відвертою зоною декольте. У молодої Ротару об'ємне кучеряве волосся і сумний погляд. У кадр вона потрапила разом з Андрієм Макаревичем і Сергієм Кавагое.

"Софія Ротару і група "Машина часу" на зйомках кінофільму "Душа", 1981 рік", - сказано в підписі.

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Де зараз Софія Ротару і чим вона займається

Радянська та українська естрадна співачка увійшла в історію завдяки своїй творчій діяльності. Виконавиця хіта "Червона рута" має звання Героя України, а також титул Національної легенди України.

На даний момент вона вже не веде таку активну гастрольну діяльність, як раніше. Коли почалася повномасштабна війна, Софія Ротару ясно дала зрозуміти, що вона проти кровопролитної кремлівської політики.

Артистка час від часу публікує в своєму Instagram-блозі інформацію про те, що Росія обстрілює мирні міста і вбиває цивільних.

Раніше УНІАН писав якою Софія Ротару була в юності.

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