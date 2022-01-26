З'явився архівний знімок екс-подружжя, зроблений в далекому 1989 році.

Російський актор Юхим Шифрін періодично публікує в своїх соціальних мережах архівні фотографії. Цього разу він "злив" фото, на якому присутні Алла Пугачова і Філіп Кіркоров.

Також на фото зображені співак і композитор Олександр Кальянов, продюсер і організатор музичних концертів Олексій Мускатін, який працював директором "Шифрін-театру", але їх вже немає в живих.

Читайте такожВдова Х'ю Хефнера розповіла, як він шантажував дівчат їх оголеними фотоВарто відзначити, що Філіп Кіркоров був одружений на Аллі Пугачовій з 1994 по 2005 рік. Зараз артист виховує двох дітей, які з'явилися на світ від сурогатних матерів, – сина Мартіна і дочку Аллу-Вікторію. А ось Алла Борисівна щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним, і також виховує двох дітей від сурогатної матері.

Нагадаємо, раніше були розкриті несподівані подробиці інтимного життя Пугачової і Галкіна.

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