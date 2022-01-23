Кажуть, що Алла Пугачова робить для чоловіка спеціальні відвари.

Російська співачка і актриса Олена Кравець розповіла про особисте життя Алли Пугачової і Максима Галкіна. За її словами, проблем в сексі у них немає, попри велику різницю у віці.

Про це повідомляє "Співрозмовник".

Олена розповіла, що Примадонна вирощує на своєму городі аїр, чебрець, хрін, шипшину, глід, звіробій та інші трави, які підвищують чоловіче лібідо.

"Мені розповідали, що вона з них робить для чоловіка відвари, додає в чай та інші страви. Це вимагає не так багато часу, але зате результат – вище всяких похвал. Ви подивіться на Галкіна і самі все зрозумієте! Так, як він, може виглядати виключно задоволений усіма аспектами свого життя чоловік", - сказала Кравець.

Читайте також17-річна дочка Костянтина Меладзе розповіла про складні стосунки з БрежнєвоюТакож вона додала, що Галкіну з Пугачовою добре, адже жодна інша жінка не зробила б для нього те, що робить Примадонна.

"Пугачова регулярно балує Максима своїми коронними стравами. Алла знає, що і куди потрібно додати, щоб Максим був щасливий. На потенцію цілюще впливають спеції, горіхи і насіння, морепродукти, фрукти. Вони зі столу зіркової сім'ї теж не йдуть. Раджу всім жінкам брати приклад з Алли Пугачової, і тоді розлучень в нашій країні не буде", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше Пугачова вийшла прогулятися у снігопад і потрапила на відео Галкіна.

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