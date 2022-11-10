Українська актриса, співачка і блогер Анна Трінчер поділилася, що в їхній родині з Олександром Волошиним поповнення. На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото з чоловіком, на якому вона в руці тримає знімок УЗД.
"У нас хлопчик", - підписала фото Трінчер.
Однак у зіркової родини поки не буде дитини, як ви могли подумати. Виявляється, вони завели кота. Ім'я домашнього улюбленця Анна поки не розкрила.
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Шанувальники з гумором сприйняли таку новину від зірки. У коментарях під постом вони закидали зірку смайликами.
Реакція мережі на пост Ані Трінчер
- "Я знала, що будете купувати якусь тварину, але щоб була інтрига, вирішили розбурхати нерви людям і пресі"
- "Ахахах, Волошини, як завжди"
- "Ти з'їла котика?"
- "Сидить поруч Ваня і каже "Аня Трінчер вагітна", я в шоці заходжу до тебе на сторінку і бачу друге фото. Питання: скільки таких як Ваня?"
- "Я спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла, ахахах"
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер отримала несподіваний сюрприз від свого чоловіка.