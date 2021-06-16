Ксенія Мішина живе разом з Олександром Еллертом після шоу "Холостячка".

Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею романтичного реаліті "Холостячка", розповіла, що будувати стосунки не так-то й просто.

Відзначимо, у фіналі проекту Ксенія прийняла обручку від коміка Олександра Еллерта. Потім пара з'їхалася, і ось досі вони живуть разом з сином Ксенії Платоном. При цьому зовсім недавно закохані видалили зі своїх соціальних мереж спільні фотографії. І, звичайно, це стало приводом для обговорення про їх розрив.

При цьому на пост-шоу "Холостяк. Життя після проекту" пара з'явилася в студії разом. Вони розповіли, що в їхніх стосунках буває різне, але вони як і раніше люблять один одного.

Крім того, в інста-сторіз у Ксенії запитали, чи був у них непростий період у відносинах. На що Мішина відповіла: "У нас непростий шлях. Ми обидва багато чому вчимося".

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Автор: Діана Могилєвич