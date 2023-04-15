Українська співачка записала пародію на недавнє інтерв'ю Ані Лорак російській блогерці.

Співачка Злата Огнєвіч записала пародію на Ані Лорак. Українська артистка одягла окуляри і закрила очі купюрами доларів, записавши відео під аудіофрагмент з інтерв'ю Лорак. Таким чином вона натякнула на те, що Лорак закриває очі на війну в Україні через гроші, які отримує в Росії.

Думки шанувальників Злати розділилися. Одні вважають, що це геніальна пародія, а інші переконані, що Огнєвіч не повинна опускатися до такого рівня, щоб хайпитися на артистах-путіністах, які зрадили Україну.

Реакція соцмереж

"Це геніально!"

"Злато, я була кращої думки про тебе, я вважала тебе такою чистою, а тепер ти така, як всі..."

"Чомусь не смішно. Думаю, що людина, яка висміює іншу людину таким чином, теж на низькочастотному вайбе..."

"Златочко, вашому таланту можна тільки позаздрити. Ви неймовірна! Мені здається, такий хайп вам зовсім не потрібен, шкодить іміджу. По-моєму, ви більш інтелігентні, ніж ті, хто приділяє вагу цій особі"

"Пам'ятаю, колись люди говорили: "Ані Лорак вийшла заміж за турка. Для чого? Не могла українця знайти?" Тепер її чоловік (колишній) підтримує Україну, а вона - самі знаєте кого... Мораль дуже проста: Лорак-тупа п**да"

Що Ані Лорак говорила в інтерв'ю

Співачка Ані Лорак, яка після окупації частини Донбасу і анексії Криму продовжувала працювати в Росії, в квітні дала інтерв'ю російській блогерці "Алена, блін!" Там зрадниця в черговий раз нагадала про те, що її нібито вижили з України якісь впливові політики, імен яких вона не називає.

Відео дня

Також співачка заявила, що досі вважає Україну своєю батьківщиною і дуже за нею сумує. Звісно, українці не повірили таким промовам Кароліни.

"Я співаю для людей. Україна в моїй душі. Я народилася там. Це, звичайно, засмучує мене... Таке ставлення і так далі. Але все одно є хороші люди. Я, як дитина, вірю в добро. І я вірю, що воно переможе. Це ж рідне", - заявила Лорак на інтерв'ю.

Нагадаємо, мережу "розриває" нова версія інтерв'ю зрадниці Ані Лорак.

Вас також можуть зацікавити новини: