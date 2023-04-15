Співачка Злата Огнєвіч записала пародію на Ані Лорак. Українська артистка одягла окуляри і закрила очі купюрами доларів, записавши відео під аудіофрагмент з інтерв'ю Лорак. Таким чином вона натякнула на те, що Лорак закриває очі на війну в Україні через гроші, які отримує в Росії.
Думки шанувальників Злати розділилися. Одні вважають, що це геніальна пародія, а інші переконані, що Огнєвіч не повинна опускатися до такого рівня, щоб хайпитися на артистах-путіністах, які зрадили Україну.
Реакція соцмереж
- "Це геніально!"
- "Злато, я була кращої думки про тебе, я вважала тебе такою чистою, а тепер ти така, як всі..."
- "Чомусь не смішно. Думаю, що людина, яка висміює іншу людину таким чином, теж на низькочастотному вайбе..."
- "Златочко, вашому таланту можна тільки позаздрити. Ви неймовірна! Мені здається, такий хайп вам зовсім не потрібен, шкодить іміджу. По-моєму, ви більш інтелігентні, ніж ті, хто приділяє вагу цій особі"
- "Пам'ятаю, колись люди говорили: "Ані Лорак вийшла заміж за турка. Для чого? Не могла українця знайти?" Тепер її чоловік (колишній) підтримує Україну, а вона - самі знаєте кого... Мораль дуже проста: Лорак-тупа п**да"
Що Ані Лорак говорила в інтерв'ю
Співачка Ані Лорак, яка після окупації частини Донбасу і анексії Криму продовжувала працювати в Росії, в квітні дала інтерв'ю російській блогерці "Алена, блін!" Там зрадниця в черговий раз нагадала про те, що її нібито вижили з України якісь впливові політики, імен яких вона не називає.
Також співачка заявила, що досі вважає Україну своєю батьківщиною і дуже за нею сумує. Звісно, українці не повірили таким промовам Кароліни.
"Я співаю для людей. Україна в моїй душі. Я народилася там. Це, звичайно, засмучує мене... Таке ставлення і так далі. Але все одно є хороші люди. Я, як дитина, вірю в добро. І я вірю, що воно переможе. Це ж рідне", - заявила Лорак на інтерв'ю.
Нагадаємо, мережу "розриває" нова версія інтерв'ю зрадниці Ані Лорак.