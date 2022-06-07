Заміськими будинками вони ще не обзавелися.

Не всі українські знаменитості обзавелися розкішними заміськими будинками. Хтось із них продовжує жити в звичайних квартирах, а деякі навіть орендують житло.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч неохоче пускає до себе додому журналістів. Тому як виглядає її квартира мало хто знає. Відомо лише те, що Злата живе на Печерську в елітному житловому комплексі. Втім, у Злати була можливість незабаром переїхати в заміський будинок, який для них хотів побудувати учасник "Холостячки" Макс Тарапата, але співачка обрала іншого.

Слава Камінська

Слава Камінська часто публікує фото зі своєї квартири в соціальних мережах. Відомо, що там вона живе зі своїми дітками від Едгара Камінського. У квартирі є величезний балкон, скоріше навіть тераса, на якій розташований невеликий басейн.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк купила квартиру в одному з елітних ЖК Києва. Судячи з фотографій зірки в соцмережах, квартира оформлена у світлих відтінках. Шанувальники неодноразово відзначали, що у квартирі все підібрано зі смаком і, ймовірно, Леся витратила дуже багато грошей на ремонт.

Ольга Сумська

Ольга Сумська та Віталій Борисюк також якось показували свою квартиру. Там дуже світлий інтер'єр, панорамні вікна, дорогі меблі і багато дзеркал. А найулюбленіше місце Ольги, напевно, дамський столик, за яким вона щодня наводить красу.

Анна Трінчер

Відомо, що Анна Трінчер орендує житло зі своїм нареченим Олександром Волошиним. Втім, нещодавно блогерка поділилася сумною новиною. Вона повідомила, що власник орендованої квартири вигнав їх і не віддав 4 тисячі доларів.

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